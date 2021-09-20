الإثنين 20-09-2021
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الإثنين، 20-09-2021 07:15 ص

الولايات المتحدة تغلق جانبا من الحدود مع المكسيك لمنع تدفق اللاجئين

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الوكيل الإخباري - أغلقت الولايات المتحدة، الأحد، جانبا الحدود مع المكسيك عند بلدة معزولة بولاية تكساس، حيث عبر آلاف اللاجئين الهايتيين الحدود وأقاموا مخيما.

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واتخذت السلطات الأمريكية هذا الإجراء على أمل أن يوقف ذلك تدفق اللاجئين، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولون في إعادة بعض المهاجرين في رحلات جوية إلى بلدانهم.


واصطفت 12 مركبة تابعة لإدارة السلامة العامة بالقرب من الجسر والنهر، حيث كان الهايتيون يعبرون من سيوداد أكونا في المكسيك إلى ديل ريو بتكساس على مدار ثلاثة أسابيع تقريبا.


وفي وقت سابق اليوم، أقلعت ثلاث رحلات جوية محملة بمهاجرين هايتيين من الولايات المتحدة إلى بلدهم.
وعاش العديد من المهاجرين في أمريكا اللاتينية لسنوات لكنهم يطلبون الآن اللجوء في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتلاشى فيه الفرص الاقتصادية في البرازيل وأماكن أخرى، ويعيش الآلاف تحت وقرب جسر في ريل ديو.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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