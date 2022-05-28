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السبت، 28-05-2022 06:27 ص

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في أعقاب تجارب صاروخية شملت مصرفين روسيين، وذلك بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات بمجلس الأمن.

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وقالت وزارة الخزانة يوم الجمعة إنها بصدد تجميد أي أصول أمريكية وتجريم تعاملات مع بنك الشرق الأقصى وبنك "سبوتنيك" ومؤسسات روسية يزعم أنها تعمل مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الشركة التجارية المرتبطة بالخطوط الجوية الكورية الشمالية "كوريو" الخاضعة أساسا لعقوبات.


وأفادت الخزانة الأمريكية في بيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض "عقوبات على فرد ومصرفين وشركة تجارية لدعمهم تطوير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأسلحة الدمار الشامل والباليستية".


وذكرت أنه "في 24 مايو 2022، أطلقت كوريا الديمقراطية ثلاثة صواريخ صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) وصاروخين باليستيين قصيري المدى".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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