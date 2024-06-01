السبت 01-06-2024
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السبت، 01-06-2024 09:04 ص

الولايات المتحدة تلوح بعقوبات على شركات صينية

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الوكيل الاخباري- هدد النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل بفرض عقوبات على شركات صينية بحجة دعمها مجمع الصناعات الدفاعية الروسي.

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وقال كامبل ردا على سؤال عن إمكانية إدراج القيادة والبنوك الصينية في القائمة السوداء: "أعتقد أننا نركز أولا وقبل كل شيء على الشركات الصينية التي تقدم الدعم بشكل كبير لروسيا".

وأضاف كامبل: "نحن نركز أيضا على المؤسسات المالية، سيتم اتخاذ خطوات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، ولكن أيضا من قبل دول أخرى، مما يشير إلى استيائنا العميق من دعم الصين لروسيا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن الولايات المتحدة "تنشر معلومات مضللة بأن الصين تقدم دعما عسكريا لروسيا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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