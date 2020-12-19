الولايات المتحدة تنوي إغلاق قنصليتيها في روسيا

الوكيل الإخباري- تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإغلاق قنصليتي الولايات المتحدة في روسيا، بحسب شبكة ”سي إن إن“، بينما يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي السلطة في أجواء من التوتر مع موسكو المتهمة بالوقوف وراء هجوم إلكتروني واسع.



ونقلت ”سي إن إن“ أمس الجمعة عن مذكرة أرسلتها وزارة الخارجية إلى الكونغرس في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، القول إن الوزارة ستغلق القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، وستعلق أنشطة القنصلية في إيكاتيريينبورغ.



وجاءت هذه الخطوة ”ردًا على المشاكل المستمرة التي يواجهها طاقم البعثة الأمريكية بعد السقف الذي حددته روسيا للبعثة في 2017 والمأزق الناجم عن ذلك مع روسيا بشأن التأشيرات الدبلوماسية“.

اضافة اعلان



المصدر: إرم



