الولايات المتحدة.. خطأ يتسبب بوقف صرف مكافآت 50 معلما

الوكيل الاخباري- تسبب خطأ تنظيمي بوقف صرف "شيكات المكافأة" التي تقدمها الدولة الأمريكية وقيمتها ألف دولار، للعشرات من المعلمين في ولاية فلوريدا.



وقالت وزارة التعليم في فلوريدا في بيان أن 50 معلما لم يستطيعوا صرف الشيك الذي يقدم بموجب مدفوعات الإغاثة من الكوارث لحوالي 176000 معلما، نتيجة خطأ من قبل مصرف JPMorgan Chase، دون توضيح ما هو الخطأ الذي حصل.



وقالت المتحدثة باسم JPMorgan Chase، أليسون توبين ريد: "نعتذر عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الأمر ونعمل على تصحيحه، بما في ذلك رد أي رسوم تكبدها المستلمون نتيجة لذلك".

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وبتمويل من أموال الإغاثة الفيدرالية لكوفيد-19، تلقت المكافآت المدفوعة للمدرسين ومديري المدارس وأول المستجيبين دعما من الحزبين في المجلس التشريعي لفلوريدا في الربيع الماضي.



لكن البعض انتقد الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس لتعاقده مع شركة خاصة لطباعة الشيكات وإرسالها بالبريد بدلا من إرسال الأموال إلى مناطق المدارس المحلية لتوزيعها.

المصدر: روسيا اليوم