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السبت، 08-06-2024 08:31 ص

الولايات المتحدة.. درجات حرارة موسمية قياسية و50 مئوية في وادي الموت

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الوكيل الاخباري- شهدت مناطق غرب الولايات المتحدة تسجيل درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع تزامنا مع موجة حر مبكرة وشديدة وبلغت 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت يوم الخميس.

وذكرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن معدل درجات الحرارة بلغ 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت يوم الخميس الماضي.

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وأشارت إلى أنه يعتبر أول يوم في السنة يتم فيه تجاوز عتبة الـ44 درجة مئوية في لاس فيغاس بنيفادا.

أما في أنحاء الغرب الأمريكي، فقد حطمت مدن أخرى عدة أرقام قياسية موسمية.

إلى ذلك، انخفضت درجات الحرارة بشكل طفيف أمس الجمعة في بعض الولايات المعنية، إلا أنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى، ولا سيما في نيو مكسيكو وتكساس.

بدورهم، ما زال ملايين السكان في حال تأهب لموجة حارة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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