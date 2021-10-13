الولايات المتحدة.. رفض إحدى آخر الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات 2020

الوكيل الاخباري- رُفضت إحدى آخر الدعاوى القضائية المعلقة التي رفعها أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية جورجيا بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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وحكم قاضي المحكمة العليا للولاية بريان أميرو بأن المدعين لم يكن لديهم أسباب للتدقيق بنتائج الانتخابات لأنهم فشلوا في تقديم أي دليل لدعم الحاجة إلى ذلك.



وكانت الدعوى تسعى إلى مراجعة حوالي 147000 بطاقة اقتراع في مقاطعة فولتون.



وجورجيا كانت موقعا لموجة من الدعاوى القضائية الفاشلة التي تسعى للطعن في نتائج انتخابات 2020، والتي رفعت بعد أن أصر ترامب على أنه لم يخسر في الولاية.



إلا أن عمليات إعادة الفرز المتعددة، أكدت أن الرئيس جو بايدن هزم ترامب في جورجيا بحوالي 12000 صوت، مما جعل بايدن أول ديمقراطي يفوز بالولاية منذ بيل كلينتون في عام 1992.

المصدر: روسيا اليوم