الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الاتحاد الأوروبي يدعم إسبانيا في مواجهة بركان جزيرة لا بالما

المؤتمر الدولي الرابع عشر لأطباء القلب ينطلق الأربعاء

19 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين

الأردن يعزي بضحايا إطلاق النار بجامعة بيرم

عجلون: بدء أعمال مدرسة النزاهة الصيفية الثانية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الحكومة : التعليم المدمج هو السائد في المدارس

الإثنين، 20-09-2021 07:39 م

الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين كورونا مطلع نوفمبر

امريكا


الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين الملقحين ضد كورونا مطلع نوفمبر، مع فرض إجراء فحوصات ووضع كمامة وتتبع جميع المسافرين القادمين من الخارج.

اضافة اعلان


وقال جيف زينتس، منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض: "إلزامية الحصول على اللقاح، يشكل أفضل أداة لدينا في ترسانتنا للحفاظ على سلامة الناس ومنع انتشار الفيروس".


وبحسب نظام السفر الجديد، فإنه يتعين على المسافرين إظهار دليل على التطعيم الكامل قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وإجراء اختبار كوفيد- 19 بعد 3 أيام من مغادرة البلد الذي سافروا منه ويجب إظهار دليل على النتائج السلبية. 


يذكر أنه تم فرض حظر على السفر غير الضروري إلى الولايات المتحدة منذ أوائل عام 2020، بدءا من الصين وتوسع الحظر ليشمل الزائرين من المملكة المتحدة وأيرلندا والمناطق الـ 29 في منطقة شنغن الأوروبية وإيران والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند.


هذا وألمح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة ستافروس لامبرينيديس، إلى القرار في تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق، وكتب: "تم رفع حظر السفر! سيتمكن الأوروبيون الذين تم تطعيمهم،  مرة أخرى من السفر إلى الولايات المتحدة اعتبارا من نوفمبر، تماما مثل الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ويمكنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021150449983337435

الاتحاد الأوروبي يدعم إسبانيا في مواجهة بركان جزيرة لا بالما

ايران

الداخلية الإيرانية: القبض على عشرات الإيرانيين دخلوا الأراضي العراقية بصورة غير قانونية

اج

والد مطلق النار في جامعة بيرم الروسية: لا أعلم شيئا عن ميول وهوايات ابني

تونسي

تونس.. توجيه تهمة الإتجار بالبشر لسيدة باعت أطفالها

السيسي

السيسي: الظرف الدولي الدقيق يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة

ع

العثور على جثث 3 مهاجرين بالقرب من الحدود البولندية

أخبار متعلقة
r

أميركا : نظام خاص لدخول البلاد

612c22e74c59b711764be711

سفارة الرياض في واشنطن تحذر السعوديين من إعصار قوي

612c2d9d34b5f

واشنطن تحقق في تقارير عن مقتل مدنيين جراء غارة شنتها على آلية مفخخة في كابول

E99Az7JWQAEViPm

العراق.. أهالي ضحايا مستشفى الحسين يطالبون بكشف نتائج التحقيق

612bb2ab4c59b72eb504918f

بايدن يستقبل جثث العسكريين الأمريكيين ضحايا تفجير كابول

f

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا