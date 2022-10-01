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السبت، 01-10-2022 10:08 ص

الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بالدبابات

ام


الوكيل الإخباري - قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بالدبابات، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن مثل هذه المساعدة.

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وأضاف سوليفان في تصريحات صحفية: "لا أستبعد أي شيء، لكنني لست مستعدًا للإعلان حاليا عن شحنات الدبابات الأمريكية".


وفي وقت سابق، قال سوليفان إن واشنطن ستعلن الأسبوع المقبل عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف. ووفقا له، فإن جو بايدن سيوقع مشروع قانون وافق عليه الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة، بما في ذلك 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.


من جهته قال وزير الدفاع، لويد أوستن، مؤخرا إن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها آفاق تقديم مساعدة جديدة إلى كييف، تشمل توريد الأسلحة وتدريب القوات الأوكرانية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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