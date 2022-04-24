الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

إدارة السير توجه تحذيرا لسائقي المركبات

إغلاق معبر رفح البري بين غزة ومصر غداً

الأحد، 24-04-2022 11:32 ص

اليابان .. العثور على 9 ضحايا على متن الزورق السياحي المفقود

مفقود قبالة ساحل اليابان


الوكيل الإخباري-أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية، الأحد، أن مروحيات الإنقاذ عثرت على 9 من أصل 26 شخصا كانوا على متن زورق سياحي فقد في المياه المتجمدة بشمال اليابان منذ السبت، لكن حالاتهم غير معروفة.

وكثف عناصر الإنقاذ بحثهم في وقت سابق وعثروا على 4 أشخاص بالقرب من طرف شبه جزيرة شيريتوكو و5 أشخاص آخرين في نفس المنطقة بعد بضع ساعات، لكن قوات خفر السواحل قالت إنه لا يمكنها تأكيد ما إذا كان تم إنقاذهم أحياء.

اضافة اعلان


وقالت شبكة البث العامة "إن إتش كيه" إنهم كانوا فاقدي الوعي.
وذكرت قوات خفر السواحل إنه تم العثور على جميع الأشخاص التسعة في منطقة بالقرب من طرف شبه الجزيرة شمال الموقع، الذي أرسل فيه الزورق نداء استغاثة السبت.


ومن المعروف عن الموقع أنه مكان تصعب المناورة فيه بالنسبة للزوارق بسبب ساحله الصخري.


وفقد الزورق الذي كان يقل 24 راكبا، بينهم طفلان، وطاقما من شخصين بعد إرسال نداء استغاثة، وفقا لقوات خفر السواحل التي أضافت أن الماء تسلل إلى الزورق قبل أن يبدأ في الغرق.

 

وأضاف أن الزورق "كازو 1"، الذي يبلغ وزنه 19 طنا، أجرى مكالمة طوارئ في وقت مبكر بعد ظهر السبت، قائلا إن مقدمته غرقت وإنه بدأ في الغرق والميل أثناء إبحاره قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة شيريتوكو في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.


منذ ذلك الحين، فقد الاتصال بالزورق السياحي، وفقا لخفر السواحل.
وما يزال 17 شخصا في عداد المفقودين.


ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، لكن خبراء يشتبهون في أن الزورق جنح وتضرر وسط أمواج شديدة في منطقة معروفة بالتيارات القوية والساحل الصخري.


بدوره، ألغى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي كان يحضر قمة استمرت يومين في كوماموتو بجنوب اليابان، برنامجه لليوم الثاني وعاد إلى طوكيو.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1629708288e0388d1ad655940e96caed50d9afd205

مصر تعلن بدء التقديم لحج القرعة

637265110456306041

زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل

888

روسيا تدخل صاروخها الجديد والاول من نوعه في الخدمة

رفح

إغلاق معبر رفح البري بين غزة ومصر غداً

1962794

بدء عملية التصويت في الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسية الفرنسية

99

روسيا تعلن استهداف هدفا ثمينا بأوديسا .. وهذه حصيلة القتلى