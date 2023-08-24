اليابان تبدأ تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط والصين تندد

الوكيل الإخباري - بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في المحيط الهادئ، حسبما أعلنت شركة تيبكو المشغلة للمحطة.



ورغم معارضة الصيادين وعلماء البيئة والحكومة الصينية، قامت شركة تيبكو بتصريف الدفعة الأولى من المياه المعالجة في المحيط الهادئ عبر نفق خاص يبلغ طوله كيلومترا واحدا.

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وتعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية للانصهار في عام 2011 نتيجة لزلزال وموجات مد عاتية (تسونامي).



ومنذ ذلك الحين، ورغم إغلاق المفاعلات، لا يزال يتعين تبريدها بالمياه المخزنة في الخزانات. لكن المساحة بدأت تنفد الآن وفقا لشركة تيبكو.



ومن المتوقع أن يستغرق التخلص من 1.3 مليون طن من المياه 30 عاما.



وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن بكين أبدت مرة أخرى معارضتها الشديدة لقرار اليابان البدء في تصريف المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادي.



وذكرت الصين أن التخلص من المياه الملوثة يعد قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ولها آثار عابرة للحدود وأن المسألة ليست بأي حال من الأحوال تخص اليابان وحدها، وفقا لبيان.



وبدأت اليابان اليوم تصريف المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما التي دمرها تسونامي عام 2011.



وقالت الصين إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة. كما استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سفير اليابان لدى بكين للاحتجاج ضد هذه الخطوة.



وأشارت الخارجية الصينية إلى أن اليابان لم تثبت الدقة الحقيقية للبيانات المتعلقة بالمياه الملوثة أو اكتمال وفعالية برنامج المراقبة.

البيان