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الخميس، 01-12-2022 09:00 ص

اليابان تبلغ الصين وروسيا "قلقها البالغ" من دورياتهما الجوية المشتركة

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الوكيل الإخباري - قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس إن اليابان أبلغت الصين وروسيا "قلقها البالغ" بخصوص الأنشطة الجوية المشتركة المتكررة حول الأراضي اليابانية.

وأضاف ماتسونو، كبير المتحدثين باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري "سنراقب عن كثب التعاون المتزايد بين البلدين بحس من القلق"، وأشار إلى أن اليابان "ستحمي بحسم" أراضيها.

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كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأربعاء أن جيشها ونظيره الصيني أجريا دوريات مشتركة بمقاتلات استراتيجية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

 

البيان

 




 

 


 

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