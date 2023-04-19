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الأربعاء، 19-04-2023 11:35 ص

اليابان تجلي مواطنيها من السودان

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الوكيل الإخباري- تعتزم وزارة الدفاع اليابانية إجلاء مواطنيها من السودان، وفق ما أعلن متحدث كبير باسم الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء.

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وبحسب وكالة " كيودو" للأنباء قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، "طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة لقوات الدفاع الذاتي لإتمام عملية الإجلاء"، مشيرا الى أن الحكومة ستبذل قصارى جهودها لضمان إجلاء اليابانيين وسلامتهم بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع ودول رئيسية أخرى.


وأوضح للصحفيين أن نحو 60 يابانياً ما زالوا متواجدين في السودان حتى الآن .

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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