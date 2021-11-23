اليابان تخصص 16 مليار دولار دعما للسكان لمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري-قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، تخصيص أكثر من 1.8 تريليون ين (حوالي15.8 مليار دولار) كمساعدات مالية إضافية للسكان للتخفيف من تداعيات وباء كورونا.

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وستضيف الحكومة اليابانية هذه النفقات الجديدة في مسودة ميزانية الدولة للسنة المالية 2021 لتبدأ بصرفها لمستحقيها في الاول من كانون الثاني المقبل .

وبحسب صحيفة "يوميوري" سيتم دفع هذه الأموال على شكل نقاط خاصة، يمكن استبدالها بالسلع والخدمات، وسيحصل كل من يحمل البطاقات البلاستيكية، على مبلغ يصل إلى 20 ألف ين (174 دولارا).



وبالإضافة إلى مساعدة السكان، يهدف هذا الإجراء الى تشجيع السكان على استخدام أكثر فعالية لبطاقات تسجيل الهوية الموحدة، والتي يجب أن تصبح في المستقبل أداة شاملة لجميع المدفوعات والمعاملات، مشيرة الى أن 39 بالمئة من السكان يستخدمون حاليا هذه البطاقات.

بترا