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الأربعاء، 29-05-2024 10:54 ص

اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم

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الوكيل الإخباري - بدأ فريق بحث مشترك من جامعة كيوتو اليابانية وخبراء مؤسسة سوميتومو فوريستي في أبريل عام 2020 العمل على بناء قمر صناعي من الخشب.

يشير المكتب الإعلامي لجامعة كويوتو إلى أن الفريق العلمي بعد حوالي أربع سنوات من العمل الدؤوب تمكن من بناء أول قمر صناعي خشبي "LignoSat" في العالم.

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ويؤكد المكتب أن فكرة إنشاء مثل هذا القمر جاءت من منطلق الاهتمام بالبيئة، حيث عند عودته إلى الأرض بعد الانتهاء من مهمته، سوف يحترق بالكامل عند دخوله الغلاف الجوي.


والقمر الصناعي "LignoSat"، عبارة عن مكعب أبعاده 10 سم وسمك جدرانه 4-5.5 ملم. كما يحتوي على عدة طبقات مصنوعة من الألمنيوم، ومجهز بألواح شمسية متصلة تزن 1 كلغ فقط.


وقد استخدمت في تجميع القمر الصناعي تقنية خاصة بالأعمال الخشبية اليابانية التقليدية، التي لا تتطلب استخدام مثبتات أو أي مواد لاصقة. ويؤكد المهندسون اليابانيون أنه تم اختبار القمر الصناعي في الفضاء الخارجي، ومن المتوقع إطلاقه إلى الفضاء على صاروخ SpaceX هذا العام.

 

RT

 




 

 


 

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