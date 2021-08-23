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الإثنين، 23-08-2021 07:38 ص

اليابان ترسل طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة اليابانية أنها سترسل طائرة عسكرية إلى أفغانستان في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإعادة رعاياها.

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وقال كاتسونوبو كاتو كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن من المتوقع إرسال المزيد من طائرات النقل العسكرية إلى أفغانستان ليس فقط لإعادة اليابانيين ولكن أيضا الأفغان الذين يعملون في السفارة اليابانية أو مع البعثات اليابانية.


وقال كاتو "هذا النقل إجراء إنساني عاجل لإجلاء مواطنينا في مثل هذا الوضع الاستثنائي".


وأرسلت دول عديدة طائرات لإعادة مواطنيها وبعض الأفغان بعد أن جلبت الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى بما في ذلك بريطانيا عدة آلاف من القوات لإدارة عمليات الإجلاء.
ولم يذكر كاتو عدد الأشخاص الذين تخطط اليابان لإجلائهم.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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