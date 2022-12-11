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الأحد، 11-12-2022 07:36 ص

اليابان تستعد لإطلاق أول مركبة فضاء إلى القمر اليوم

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الوكيل الإخباري - تطلق اليابان اليوم الأحد أول مركبة فضاء إلى القمر من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

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ومن المقرر أن تطلق شركة آي سبيس اليابانية الخاصة الناشئة المركبة هاكوتو-آر من كيب كنافيرال في الساعة 0738 بتوقيت غرينتش بعد تأجيلها مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ سبيس إكس 9 الذي يحمل المركبة. 


وتهدف مركبة شركة آي سبيس إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه قبل أن تهبط في فوهة أطلس.


وستنشر مركبة الهبوط إم1 المستكشف راشد رباعي العجلات الذي تصنعه دولة الإمارات ومسبارين آليين وجهاز بعجلتين بحجم كرة البيسبول من وكالة الفضاء اليابانية. 


وزعمت وكالات الفضاء الوطنية بالولايات المتحدة وروسيا والصين أنها تمكنت من الهبوط على سطح القمر خلال الخمسين عاما الماضية ولكن لم تفعل أي شركة ذلك.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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