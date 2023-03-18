اليابان تطور صواريخ شبحية مضادة للأهداف البحرية

الوكيل الإخباري- أعلن موقع Naval News أن اليابان تعمل على تطوير مشروع لتطوير جيل جديد من الصواريخ الشبحية لمنظومات الدفاع البحرية.



وأشار الموقع إلى ان شركة Kawasaki Heavy Industry (KHI) وخلال فعاليات معرض DSEI Japan 2023 في طوكيو كشفت عن نموذج جديد من الصواريخ المضادة للأهداف البحرية، والتي تتمتع بخواص تجعلها صعبة الاكتشاف بالنسبة لرادارات العدو".



وأشار الموقع "إلى أن الصواريخ الجديدة ستصنع بمكونات يابانية حصرا، وستعمل مع منظومات الدفاع البحرية المخصصة لحماية السواحل والجزر".



ومن جهته أشار المتحدث باسم (KHI) إلى أن تمويل البحث لتطوير تقنيات هذه الصواريخ جرى من الميزانية الدفاعية التي خصصتها اليابان ما بين عام 2018 و2022، وفي العام الجاري تم تخصيص 261 مليون دولار أيضا لدعم مشروع تطوير هذه الصواريخ.

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روسيا اليوم