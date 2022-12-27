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الثلاثاء، 27-12-2022 12:29 م

اليابان تعرب عن استيائها من تصرفات جنود القواعد الأمريكية في أراضيها

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الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية اليابانية عن استيائها من قيام أحد أفراد طاقم القاعدة الأمريكية المتمركزة في مدينة إيواكوني اليابانية، بسرقة سيارة، والتسبب بوقوع حادث.

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وطالب وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، الجانب الأمريكي بتعزيز الانضباط بين جنوده، واتخاذ موقف جاد تجاه المسألة، والمتضررين من الحادث.


وأضاف أن مثل هذه الحوادث والتصرفات من قبل الجيش الأمريكي، تثير قلق الحكومة، والمواطنين اليابانيين.


يذكر أن الجانب الأمريكي غير ملزم بتسليم جنوده الذين ارتكبوا أية جرائم في الأراضي اليابانية، بموجب الاتفاقية الثنائية بين واشنطن وطوكيو.

 

RT

 




 

 


 

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