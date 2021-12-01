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الأربعاء، 01-12-2021 02:30 م

اليابان تعلق الرحلات الجوية شهرا بعد اصابة ثانية بأوميكرون

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الوكيل لإخباري-قررت اليابان تعليق حجوزات الرحلات الجوية الجديدة إليها لمدة شهر، على خلفية تسجيل إصابة ثانية بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

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وكشفت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء عن رصد إصابة ثانية بالمتحور "أوميكرون" لدى مسافر قادم من البيرو دخل البلاد الشهر الماضي، بعد يوم على تأكيد الإصابة الأولى التي تعود لمسافر وصل من ناميبيا، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".


وقال مسؤول في وزارة النقل اليابانية "طلبنا من شركات الطيران وقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءا من الأول من كانون الأول الحالي"، مضيفا أن الحجوزات الحالية ليست مشمولة بهذا القرار.


وقالت وزارة النقل اليابانية إن الحكومة طلبت اليوم من شركات الطيران التوقف عن قبول حجوزات جديدة جراء المتحور "أوميكرون". يشار إلى ان السلطات الصحية بدأت اعتبارا من اليوم بإعطاء الجرعات المعززة للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

 

بترا

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