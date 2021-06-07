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الإثنين، 07-06-2021 10:58 ص

اليابان تعلق على تصريح بوتين بشأن معاهدة السلام

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الوكيل الإخباري- صرح كاتسونوبو كاتو، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني بأن حكومة بلاده على علم بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المفاوضات بشأن معاهدة السلام.

وأشار كاتو إلى أن الحكومة اليابانية على علم بحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية، حول المفاوضات بشأن معاهدة السلام.

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وقال أمين عام الحكومة اليابانية بهذا الشأن: "نحن على علم برد الرئيس فلاديمير بوتين على سؤال أحد الصحفيين.. إننا نأخذ هذه الكلمات بمثابة تأكيد على استعدادنا لمواصلة المفاوضات لإبرام معاهدة سلام، ونخطط لمواصلة المفاوضات الوثيقة على أساس موقفنا الرئيس المتمثل في حل قضية الأراضي وعقد معاهدة سلام".

 

المصدر- روسيا اليوم



 




 

 


 

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