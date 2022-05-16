الإثنين 16-05-2022
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الإثنين، 16-05-2022 09:13 ص

اليابان تعلل سبب رغبة فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو

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الوكيل الاخباري- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، أن اليابان تتفهم سبب رغبة فنلندا والسويد في الانضمام إلى حلف الناتو، وستواصل مراقبة تطورات الوضع.

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وأضاف  ماتسونو: "تدرك الحكومة اليابانية أن كلا الدولتين قد أعادتا النظر في سياستهما التقليدية تجاه روسيا، وتطوران مناقشة الانضمام إلى الناتو بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.. سنواصل مراقبة تطورات الوضع".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان قيادة فنلندا أنها قررت أيضا التقدم إلى حلف شمال الأطلسي بطلب الانضمام إليه، كما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم في البلاد أنه تبنى رسميا قرارا للتقدم إلى حلف الناتو بطلب للحصول على العضوية فيه.

وأعربت قيادة فنلندا والسويد عن نية هاتين الدولتين الانضمام إلى الناتو، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط، محذرة من أنها في هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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