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الأحد، 08-11-2020 12:18 م

اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد

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الوكيل الاخباري - أعلنت اليابان رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد، اليوم الأحد، في آخر حلقة من سلسلة من الاحتفالات بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو إمبراطورا للبلاد العام الماضي بعد تنازل والدهما عن العرش.

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وذكرت وكالة "رويترز" أنه كان من المقرر أن تقام هذه الاحتفالات التي استمرت طوال اليوم في القصر في أبريل/ نيسان الماضي، لكنها أجلت بسبب وباء فيروس كورونا وتم تقليصها نظرا لانتشار الوباء في اليابان.


وبموجب القانون الياباني لا يمكن إلا للذكور فقط وراثة العرش لذلك فإن نسل ناروهيتو الوحيد وهي الأميرة أيكو البالغة من العمر 18 عامًا غير مؤهلة لوراثة العرش. وفقدت مساعي استهدفت تعديل القانون زخمها عندما أنجبت زوجة أكيشينو ابنا عام 2006.


وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن أكيشينو قوله أمام الحاضرين الذين كان معظمهم يضع كمامات "إنني أفكر بعمق في مسؤولية ولي العهد وسأؤدي واجباتي".


وأكيشينو (54 عاما) أحد ثلاثة ورثة فقط للعرش إلى جانب هيساهيتو (14 عاما) والأمير هيتاشي (84 عاما) الشقيق الأصغر للإمبراطور أكيهيتو الذي تنحى العام الماضي في أول تنازل لليابان عن العرش منذ قرنين.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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