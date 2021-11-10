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الأربعاء، 10-11-2021 07:17 ص

اليابان تعلن عن أول ظهور لإنفلونزا الطيور هذا الموسم

طيور


الوكيل الإخباري - أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، عن ظهور أول حالة لإنفلونزا الطيور هذا الموسم، مشيرة إلى أنها أعدمت 143 ألف دجاجة. 

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وقالت وزارة الزراعة اليابانية، في بيان، إنه تم رصد أول ظهور لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021 حيث سجلت حالة " انفلونزا الطيور شديدة العدوى" في مزرعة في شمال شرق البلاد.


وأضاف البيان إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا. وقالت إنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.


وقالت الوزارة "في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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