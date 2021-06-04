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الجمعة، 04-06-2021 10:20 ص

اليابان تقدم منحة طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لغزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، عن تقديم منحة طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لتوفير المساعدة الإنسانية والمتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي الأخير.

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وسيتم صرف المنحة بحسب بيان للحكومة اليابانية، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بمبلغ 5.3 مليون دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2.8 مليون دولار) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (1.7 مليون دولار)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) (0.2 مليون دولار).


وأكد البيان، حرص اليابان على لعب دور نشط، بما في ذلك تقديم المساعدة العاجلة ودعم جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية تجاه حل الدولتين فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط.


--(بترا)

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