اليابان تكشف عن بؤرتي إنفلونزا الطيور

الوكيل الاخباري - كشفت اليابان عن بؤرتي إنفلونزا الطيور في محافظتي كوتشي وكاغاوا حسب ما أفادت به وكالة "كيودو"، اليوم الأربعاء.

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وتم الكشف عن فيروس هذه العدوى في 11 من أصل 47 محافظة في اليابان.

وهذه هي الحالة الثانية عشرة في محافظة كاغاوا، حيث تم تسجيل البؤرة الأولى للعدوى لهذا الموسم. وفي محافظة كوتشي، تم إعدام 32 ألف دجاجة، وفي كاغاوا 29 ألف دجاجة.



كما تم إدخال الحجر الصحي على عمليات نقل الدجاج والبيض داخل منطقة طولها 3 كيلومترات حول المزارع حيث تم العثور على بؤر للعدوى، وتم تعليق تصدير الدجاج والبيض خارج منطقة بـ 10 كيلومترات.



وقبل ذلك تم الكشف عن أنفلونزا الطيور في مقاطعات كاغاوا، فوكوكا، هيوغو، ميازاكي، هيروشيما، نارا، أويتا، واكاياما، أوكاياما و شيغا.

وذكرت وزارة الزراعة في وقت سابق أنه في غضون شهر واحد منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، عندما تم الكشف عن الحالات الأولى للمرض، وحتى بداية كانون الأول/ديسمبر، تم إعدام مليوني طائر، وهذا رقم قياسي للبلاد في موسم واحد، وظهرت البؤرة الأولى في اليابان في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر.

المصدر : سبوتنك







