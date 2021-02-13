اليابان .. زلزال يهز فوكوشيما

الوكيل الإخباري - أفادت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية مساء يوم السبت بأن زلزالا هز فوكوشيما وقوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة.

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وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان.



وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.



وأكدت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.

المصدر: روسيا اليوم

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