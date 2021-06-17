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الخميس، 17-06-2021 04:16 م

اليابان: نوايا الصين العسكرية غير واضحة

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الوكيل الإخباري- اعتبرت اليابان، اليوم الخميس، أن نوايا الصين العسكرية غير واضحة، وأن "التوسع السريع لقواتها المسلحة يثير قلقا بالغا".اضافة اعلان


وأشار وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، للجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إلى أن "الصين تعزز قدراتها العسكرية بسرعة كبيرة ولسنا واثقين في نواياها".

وأوضح كيشي لأعضاء البرلمان الأوروبي أن "الصواريخ الباليستية الصينية، وقرارها زيادة ميزانيتها الدفاعية إلى أربعة أمثال ميزانية اليابان، وعسكرة الجزر في بحر الصين الجنوبي تحتاج جميعا إلى مراقبة دقيقة من أجل الحفاظ على السلام".

وكان قادة حلف الأطلسي قد قالوا يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى، إن "صعود الصين يكشف عن تحديات ممنهجة"، في حين انتقدت بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي حلف الأطلسي وأكدت أنها "ملتزمة بسياسة دفاع ذات طبيعة دفاعية".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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