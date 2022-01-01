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السبت، 01-01-2022 09:45 م

اليمن.. إعلان الطوارئ وحظر التجوال في 3 مديريات بشبوة

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الحكومية باليمن، السبت، حالة الطوارئ وحظر التجوال في 3 مديريات بمحافظة شبوة النفطية، جنوب شرقي البلاد، لتحريرها من الحوثيين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن "محافظ شبوة عوض العولقي، وجه بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين".

وقال العولقي إن "أراضي المديريات الثلاث، باتت مسرحا للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في مواجهة المليشيات الحوثية من أجل تحريرها".

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