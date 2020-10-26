اليمن : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار كانت متجهة الى السعودية

الوكيل الاخباري - قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" انه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

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وتقوم ميليشيا الحوثي باستمرار باطلاق طائرات مسيرة بدون طيار لاستهداف مواقع داخل الحدود السعودية .

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. pic.twitter.com/dtYoK0DVlh October 25, 2020



