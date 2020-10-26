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الإثنين، 26-10-2020 01:28 ص

اليمن : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار كانت متجهة الى السعودية

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الوكيل الاخباري - قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" انه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

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وتقوم ميليشيا الحوثي باستمرار باطلاق طائرات مسيرة بدون طيار لاستهداف مواقع داخل الحدود السعودية . 

 

 

 

 


 




 

 


 

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