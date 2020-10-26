اليمن : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار كانت متجهة الى السعودية

الوكيل الاخباري - قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" انه تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وتقوم ميليشيا الحوثي باستمرار باطلاق طائرات مسيرة بدون طيار لاستهداف مواقع داخل الحدود السعودية .
#عاجل— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) October 25, 2020
قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة. pic.twitter.com/dtYoK0DVlh