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الثلاثاء، 27-10-2020 12:15 م

من قبل مجهولين على متن دراجة نارية

اليمن .. اغتيال وزير حوثي وهو برفقة ابنته

وزير
حسن زيد


الوكيل الإخباري - لقي وزير الشباب والرياضة في حكومة جماعة "انصار الله" حسن زيد، مصرعه في هجوم مسلح استهدفه في صنعاء صباح اليوم الثلاثاء.

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ونقل مواطنون زيد إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج لكنه توفي هناك. وأفاد مصدر أمني في صنعاء بأن قوات أمنية باشرت الانتشار في المكان والتحقيق في الواقعة .


وذكرت مصادر يمنية نقلا عن شهود عيان، أن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية طاردوا السيارة التي كان على متنها زيد برفقة ابنته وأطلقوا النار على الوزير مما أدى إلى إصابة الوزير بجراح بالغة.
يذكر أن زيد هو الأمين العام لحزب الحق الموالي لجماعة "انصار الله" الحوثيين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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