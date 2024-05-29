اليمن.. الحكم بالإعدام على قائد لواء النقل السابق و7 آخرين

الوكيل الإخباري - أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أحكاما بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي أمجد خالد، وسبعة آخرين.



وقالت وسائل إعلام يمنية إن المحكمة قضت بإعدام 8 متهمين، في قضيتي تفجير موكب محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وتفجير مطار عدن الدولي.

اضافة اعلان



وأضافت أن المحكمة برئاسة القاضي يحيى السعيدي، أصدرت أيضا أحكاما بالسجن لسنوات متفاوتة بحق متهمين آخرين، بالاشتراك في عصابة مسلحة.



وكانت تحقيقات النيابة المتخصصة كشفت سابقا، عن "ضلوع أمجد خالد في 7 عمليات إرهابية، بينها تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مسؤولين كبار وتسببت بمقتل عشرات الأبرياء".



وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أواخر يناير، قرارا بإقالة أمجد خالد من منصبة في قيادة لواء النقل العام لدى قوات الحرس الرئاسي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية.



وجاء قرار الإقالة وسط اتهامات رسمية وجهها أمن عدن لأمجد خالد بـ"تنفيذه جرائم تفجير إرهابية وعمليات اغتيال طالت منتسبين للأمن وكذلك الوقوف خلف عملية التفجير التي استهدفت محافظ عدن".



وشغل أمجد خالد، في قيادة لواء النقل العام التابع لألوية الحماية الرئاسية خلال السنوات الماضية وحتى يناير الماضي، واتخذ من مدينة التربة جنوبي تعز مقرا له، وفق وسائل إعلام يمنية.

RT