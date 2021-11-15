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الإثنين، 15-11-2021 09:04 ص

اليمن.. الحكومة تدعو لإدراج جماعة الحوثي بقوائم الإرهاب

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الوكيل الإخباري- دعت الحكومة اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع جماعة الحوثي، وإدراجها بقوائم الإرهاب العالمية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يعاني اليمن حربا أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، إن "الأشهر التي أعقبت رفع الولايات المتحدة جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب هي الأسوأ والأكثر مأساوية ودموية في حياة اليمنيين"، بحسب تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وفي 19 يناير/ كانون الأول الماضي، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب (2017-2021)، الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، قبل أن تلغي إدارة سلفه جو بايدن هذا التصنيف، منتصف فبراير/ شباط الماضي.

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الأناضول

 




 

 


 

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