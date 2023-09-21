اليمن.. الحوثيون يكشفون عن ثمانية صواريخ مختلفة

الوكيل الإخباري- كشفت حركة "أنصار الله- الحوثيون" اليمنية، اليوم الخميس، عن ثمانية صواريخ مختلفة، خلال عرض عسكري بمناسبة العيد التاسع لـ"ثورة 21 سبتمبر".



وخلال العرض، تم الكشف عن صواريخ بدر 4، قدس 4، صاروخ عقيل، صاروخ طوفان، صاروخ ميون، صاروخ تنكيل، صاروخ مطيع، وصاروخ قدس Z-0.



كما كشف عن نماذج من الأسلحة الخاصة بالقوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام وبعضها يكشف عنه للمرة الأولى، ومن بينها زورق "نذير" محلي الصنع، وهو زورق قتالي له قدرة على المناورة ويحمل أسلحة متوسطة ودفاع جوي، وله مهام قتالية متعددة منها اعتراض الأهداف البحرية المتحركة واقتحام السفن والإغارة على الجزر.



كما كشف الحوثيون عن الطائرات المسيرة: رجوم، راصد، قاصف 2K، شهاب، مرصاد 2، خاطف 2، رقيب، وعيد 1، وعيد 2، صماد 1، صماد 2، وصماد.



صاروخ "سجيل" البحري، وهو صاروخ كروز مجنح مداه 180 كم ويعمل بالوقود الصلب والسائل، ويتميز بدقة الإصابة برأس حربي يزن 100 كغ ويمكنه ضرب أي هدف في البحر الأحمر.

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روسيا اليوم