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الأربعاء، 06-04-2022 10:51 ص

اليمن .. المؤسسة العامة للكهرباء تعلن عدم قدرتها على إمداد المستشفيات بالطاقة

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الوكيل الإخباري-أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن عدم القدرة على إمداد مؤسسات بينها مستشفيات بالكهرباء نتيجة توقف وشيك لمحطتين بعد نفاد الوقود عنهما، وطالبت "بتدخل عاجل".

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بلاغ للمؤسسة التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن محطتي كهرباء رأس كتنيب، وحزيز، المركزيتين، على وشك الخروج الكلي عن الخدمة بسبب نفاد الوقود عنهما.

 

وأضاف البلاغ أن ذلك الأمر "سيؤدي إلى توقف خدمة الكهرباء عن المرافق الصحية والمنشآت الخدمية والحيوية".


وأشار البلاغ إلى أنه "ومع دخول إحدى سفن المازوت إلى غاطس ميناء الحديدة منذ الأحد 2 أبريل الجاري، إلا أنه لم يتم إيصال السفينة إلى الرصيف النفطي لميناء الحديدة ليتم البدء بتفريغ شحنة المازوت وإسعاف محطات الكهرباء حتى هذه اللحظة".


وطالبت المؤسسة في بلاغها "بالتدخل العاجل وسرعة توجيه الجهات المعنية والمختصة بالبت بإجراءات إدخال وتفريغ الشحنة للأهمية والضرورة القصوى".

روسيا اليوم

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