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الخميس، 18-07-2024 09:40 ص

اليمن.. تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على الحديدة

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الوكيل الاخباري- جددت الولايات المتحدة وبريطانيا قصفهما الجوي لمواقع حركة "أنصار الله" الحوثية، ومطار محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وأفاد مصدر في السلطة بمحافظة الحديدة بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية، شنت ثلاث غارات على مواقع متفرقة لـ "أنصار الله" غرب مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة.

 

وتأتي الغارات الجوية بعد يومين من إعلان "أنصار الله" استهداف سفينتي "بنتلي آي" و"كايوس ليون" في البحر الأحمر بعدد من الزوارق والطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، وتنفيذ هجوم مشترك مع فصيل عراقي على سفينة "أولفيا" في البحر الأبيض المتوسط.

ونفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية يوم الأحد الماضي، غارتين على مواقع لـ "أنصار الله" في مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة، واستهدفت بغارة ثالثة ساحل مديرية اللُحَّية شمال المدينة.

 




 

 


 

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