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الأربعاء، 07-10-2020 01:10 م

الإعلان عن عودة انتشار شلل الأطفال في البلاد

اليمن: شحنة لقاحات أممية ضد شلل الأطفال تصل صنعاء

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وصول شحنة لقاحات ضد شلل الأطفال إلى العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أكثر من ست سنوات.

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وقال مكتب (يونيسف) في اليمن في تغريدة على (تويتر): "‏هبطت شحنة لقاحات جديدة عبر مطار ‎صنعاء الدولي تتضمن الدفعة الأولى من لقاحات ‎شلل الأطفال الفموي".

وتابع "وذلك لمواجهة ‎المرض في محافظات ‎عمران، ‎صعدة، ‎الجوف، و ‎حجة(تخضع للحوثيين شمالا) والتي سوف تستخدم خلال أنشطة التحصين القادمة"، دون التطرق لتفاصيل أخرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وقبل حوالي شهر أعلنت الأمم المتحدة للمرة الأولى عودة انتشار شلل الأطفال في مناطق يمنية خاضعة للحوثيين بعد حوالي 15 عاما من رصد آخر حالة للمرض في البلاد.

واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالتسبب في انتشار المرض لمنع التطعيم ضد شلل الأطفال، فيما لم يصدر تعليق من قبل الجماعة.

المصدر : دنيا الوطن

 

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