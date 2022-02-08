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الثلاثاء، 08-02-2022 02:53 م

اليمن.. عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية

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الوكيل الإخباري-قتل 32 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية، بينهم 4 ضباط، خلال هجوم السبت على منطقة حرض في محافظة حجة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر عسكرية في البلاد .

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ونقلت "فرانس برس" عن المصادر نفسها تأكيدها أن الهجوم الذي وقع في شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية، أسفر أيضا عن 100 جريح على الأقل في صفوف العسكريين، وأن المواجهات لا تزال مستمرّة حتى اليوم الثلاثاء.


وبحسب ما صرح به مسؤول عسكري حكومي يمني للوكالة، فقد لقي 56 مقاتلا حوثيا حتفهم في المواجهات والغارات الجوية للتحالف.


كما أشارت مصادر عسكرية لـ"فرانس برس" إلى أنه "لم تتمكن القوات الموالية للحكومة اليمنية بعد من استعادة منطقة حرض، لكنها تمكنت من تطويقها".


روسيا اليوم

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