الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ العاصمة لـ الوكيل : إجراءات للتعامل مع التجول خلال الحظر

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا

الصفدي يجتمع مع الأونروا اليوم

ارتفاع في أسعار الذهب مع هبوط في سعر البيتكوين, ما هي العلاقة بينهما؟

صحة الزرقاء لـ الوكيل : 3 إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

الحكومة توقّع على صرف مستحقات معلمي منصة درسك

هيئة الإعلام تحجب عددا من المواقع الإلكترونية المخالفة

الهيئة البحرية : تأهب العقبة لأي تسرب من ناقلة نفطية في باب المندب

السعودية..قرار إضافي بشأن الحج هذا العام

الصناعة: إجراءات قانونية بحق جمعية الدواجن لطلبها البيع بسعر موحد

الإثنين، 14-06-2021 11:03 ص

اليمن.. غراب يتسبب في قطع الكهرباء في عدن وإحالة مسؤولين للتحقيق

87df4743582a7144dce1d2ee8b2f3837


الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، الأحد، أن غرابا تسبب في إحالة طواقم فنية إلى التحقيق، بعد إغراقه أنحاء من المدينة في الظلام.

اضافة اعلان

وذكرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "غراباً بنى عشاً له على أسلاك نقل التيار الكهربائي في منطقة الشيخ اسحاق بمديرية المعلا في مدينة عدن، ما أدى إلى فصل جمبر (توصيلة) أحد أعمدة ربط الكهرباء وانقطاع الخدمة عن أحياء عدة منذ مساء السبت وحتى ظهر اليوم".

وأضافت أن مدير مؤسسة الكهرباء بعدن، سالم الوليدي، وجه بإحالة موظفي الطوارئ في المنطقة الأولى المناوبين إلى التحقيق، بسبب عدم إصلاحهم العطب البسيط الذي تسبب به الغراب وأغرق أحياء عدة في الظلام.


وتُفاقم انقطاعات الكهرباء في عدن من ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية التي تصل إلى أكثر من 32 درجة مئوية.

 



وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية تقديم منحة نفطية لصالح تشغيل محطات الكهرباء في اليمن، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مسعى لتقليل انقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة، فضلاً عن أثرها الإيجابي على الجانب الاقتصادي من خلال تحسين قيمة العملة المحلية وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة اليمنية.

وتمثل انقطاعات التيار الكهربائي في عدن وغالبية المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إحدى أبرز مظاهر تردي الخدمات الذي فاقم سوء الأوضاع المعيشية في البلد الذي يمزقه الصراع منذ 7 أعوام.


ويشهد اليمن للعام السابع توالياً معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.


ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون إنسان، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
354a7a8ee702e6147603ce311f23fee5

الناتو: مهاجمة المركبات الفضائية ستؤدي إلى رد فعل جماعية

بايدن

بايدن عن ملكة بريطانيا بعد لقائه الأول معها: تذكرني بوالدتي

نتنياهو-زعيم-المعارضة-يرفض-احتفال-تسليم-السلطة

نتنياهو يجتمع مع بينيت لتسليمه السلطة دون احتفالات رسمية

60c70e214c59b748827419cb

السعودية..قرار إضافي بشأن الحج هذا العام

1622499360

ينبع تسجل ثالث اعلى درجة حرارة في العالم

60c6f2104236046241128276 (1)

دعم غير مسبوق من مجموعة السبع لتايوان

أخبار متعلقة
162022599368173700

غريفيث: لا حل في اليمن إلا من خلال تسوية سياسية

بيلبي

تحذير اممي من كارثة بيئية في البحر الاحمر

1016743055_0_19_3066_1675_1000x541_80_0_0_9c3b637b8f9cf8817f8c4a58c0662b31

روسيا: ندعم الدور المحور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة