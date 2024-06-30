اليمن.. قتلى ومصابون جرّاء تعرضهم لصواعق رعدية

الوكيل الاخباري - قالت مصادر يمنية مساء يوم السبت إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بعد أن ضربت صواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة عدة محافظات في جنوب وشمال اليمن.

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وقال مسؤول في محافظة الضالع بجنوب البلاد لرويترز إن صاعقة رعدية شديدة ضربت تجمعا للشباب في إحدى قرى المحافظة الجبلية، ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.



وفي محافظة إب بوسط اليمن، أكدت مصادر أن امرأتين لقيتا حتفهن وأصيب سبعة أشخاص جراء صاعقة رعدية ضربت منطقة ربابة بمديرية القفر.



وأفادت مصادر وسكان بمقتل امرأة ونفوق عدد من المواشي عندما ضربت صاعقة رعدية شديدة أحد المنازل في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت بشمال غرب البلاد.



وتشهد مناطق عدة من اليمن حاليا ومنذ أيام أمطارا غزيرة وصواعق رعدية، بعد شهر من الجفاف وندرة الأمطار.

