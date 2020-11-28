اليمن.. مصرع قيادات عسكرية بهجوم نفذته طائرة مسيرة

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، محمد النقيب، أن قوات الحكومة استهدفت مواقع القوات التابعة للمجلس بطائرة مسيرة ما أدى لمصرع قيادات عسكرية بجبهة الطرية بمحافظة أبين.

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وأضاف أن "مثل هذا التصعيد ذات الارتباط بتصريحات تهديد صدرت مؤخرا من قيادات مليشيات الإخوان ومرجعياتها في الارهاب يكشف بجلاء ودون لبس عن هوية الجهات التي تدعم وتمول هذه المليشيات في حربها وسلوكها الإرهابي الغاشم على الجنوب".



وقال النقيب إن "قوات موالية للحكومة اليمنية استهدفت قواتنا بقطاع الطرية بمقذوف من طيران مسير".





ووصف أن ما حدث هو "عمل إرهابي لا يمكن أن يمر دون العقاب الكافي لهذه الجهات" التي نفذت هذا الهجوم.

المصدر : روسيا اليوم

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