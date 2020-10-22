الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

تعرف على المواعيد الجديدة للحظر الشامل والجزئي بالاردن

المملكة على موعد مع الأمطار الأسبوع القادم

انخفاض اسعار الكمامات

الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبل

عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس القادم

الصناعة: ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا قيد الدراسة

عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

أمانة عمان توجه إنذارا لموظفيها

حوسبة فحوصات كورونا بالأردن




الخميس، 22-10-2020 01:42 م

تجمع مواطنين أفشل العملية

اليمن .. نجاة رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري من محاولة اغتيال

عدن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - نجا رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب اليمني، فؤاد راشد، من محاولة اغتيال صباح اليوم بمدينة كريتر في عدن.

اضافة اعلان

وفي التفاصيل ، أضاف المصدر إن "ثلاثة مسلحين ملثمين يستقلون سيارة لون أبيض بدون لوحة كانوا ينتظرون رئيس المجلس الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم عقب نزوله من مطعم بميدان كريتر تناول فيه وجبة الإفطار".


وبين  أن "المرافق أدرك حركة المسلحين وعمل على تغطية إفلات رئيس المجلس من المكان وسط مساعدة من المواطنين بينما جرى أحد المسلحين الملثمين باتجاهه غير أن تجمع الناس أدى لإفشال العملية".

 

 المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
قمح

روسيا .. المشاركة في مناقصات تصدير القمح إلى الجزائر

1046503584_0_190_1495_998_1000x541_80_0_0_79bf6f4eed14eb83be2cd1dea5bfe95e

اليونان تطلق عملية بناء جدار حديدي على الحدود مع تركيا

وز

وزير الصحة الروسي يدخل الحجر الصحي

90e8wqw

انطلاق الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية

f0119f4f2aae43e22e3e7cab4e9e90a7

لبنان: دبابات الاحتلال الاسرائيلية تخرق السياج التقني الحدودي

3055915

فرنسا : نجاح تجربة اطلاق صاروخ متطور من غواصة

أخبار متعلقة
شرطة

فرنسا .. العشرات يهاجمون مركزا للشرطة في باريس

5f6f7cec4236046ea03bf9c7

رئيس هيئة الاركان الايراني يزور العراق اليوم