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الإثنين، 21-11-2022 09:43 م

اليمن.. وزارة الدفاع تعلن تصديها لهجمات حوثية على ميناء الضبة النفطي

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الوكيل الاخباري- صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية بأن الدفاعات الجوية تصدت "لاعتداءات شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت".

وقال المصدر إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض واسقاط عدد من الطائرات المعادية، فيما أصابت احداها منصة تصدير النفط في الميناء والحقت اضرارا مادية فيها.

وأكد المصدر جاهزية القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومواقعها للتصدي وردع مثل هذه التهديدات، والاعتداءات الاجرامية السافرة على المنشآت والأعيان المدنية، التي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والاعراف الدولية.

وقال ان هذه الهجمات الارهابية المتكررة لا تستهدف فقط المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وانما تستهدف امن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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