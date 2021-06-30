اليمن.. وصول 86 طنا من المواد الطبية إلى مطار صنعاء

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلامية بأن مطار صنعاء في اليمن استقبل اليوم الأربعاء طائرة شحن أممية تابعة لمنظمة "اليونيسف"، تحمل على متنها 86 طنا من المستلزمات الطبية والصحية.



وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

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ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية المتهمة بتلقي دعم إيراني، منذ سبتمبر 2014.



ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

المصدر : روسيا اليوم