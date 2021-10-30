السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 03:40 م

اليمن.. وفاة 3 أطفال جراء قصف حي سكني في تعز

thumbs_b_c_da7b72574ba9946ec7a94f465c50feae


الوكيل الإخباري- توفي 3 أطفال، وأصيب آخرون اليوم السبت، جراء قصف على حي سكني بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

اضافة اعلان


وأفاد المصدر محلي، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن "قذيفة (لم يحدد نوعها) سقطت في حي الكمب (خاضع لسيطرة الحكومة) شرقي مدينة تعز".


وذكر أن "القذيفة أدت إلى وفاة 3 أطفال من أسرة واحدة وجرح آخرين بعضهم حالاتهم حرجة وتم إسعافهم إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج".


وأضاف أن الضحايا هم "حميد وليلى ومحمود مصطفى عبد الدائم".


في سياق متصل، اتهم نشطاء موالون للحكومة عبر "فيسبوك"، الحوثيين بالوقوف وراء القصف، دون تعليق فوري من الحوثيين أو السلطات اليمنية.


وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.


ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

 

المصدر: الأناضول

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-07-31_09-42-03_943783-730x438

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

لبنان 4

لبنان: خلية الأزمة تتحرك لمعالجة تداعيات الأزمة مع السعودية

617cfea14c59b74a413f7a91

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

617d30b242360403c71e131a

عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى بلاده اليوم السبت

pngtree-vietnam-fabric-flag-illustration-background-for-independence-day-image_398160

فيتنام تسجن 5 صحفيين بتهمة انتهاك الحقوق الديمقراطية

BHbEFIA

مهرجان اقفز كأنك فرعون يطلق الدورة الرابعة للقفز بالمظلات في مصر-فيديو

أخبار متعلقة
617d30b242360403c71e131a

عودة السفير السعودي لدى لبنان إلى بلاده اليوم السبت

الكويت

الكويت تمهل السفير اللبناني لديها 48 ساعة للمغادرة وتستدعي سفيرها من بيروت

617a40ac4236044dc04901f5

إجماع خليجي على إدانة تصريحات قرداحي حول حرب اليمن

w

الأمم المتحدة : 2.6 مليون نازح يمني يواجهون نقصا في الغذاء

196718 (1)

4 دول عربية تتصدر مؤشر الهشاشة العالمي

w

التحالف يعلن تدمير 4 زوارق مفخخة للحوثيين في الحديدة