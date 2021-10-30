اليمن.. وفاة 3 أطفال جراء قصف حي سكني في تعز

الوكيل الإخباري- توفي 3 أطفال، وأصيب آخرون اليوم السبت، جراء قصف على حي سكني بمدينة تعز جنوب غربي اليمن.

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وأفاد المصدر محلي، مفضلا عدم ذكر اسمه، بأن "قذيفة (لم يحدد نوعها) سقطت في حي الكمب (خاضع لسيطرة الحكومة) شرقي مدينة تعز".



وذكر أن "القذيفة أدت إلى وفاة 3 أطفال من أسرة واحدة وجرح آخرين بعضهم حالاتهم حرجة وتم إسعافهم إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج".



وأضاف أن الضحايا هم "حميد وليلى ومحمود مصطفى عبد الدائم".



في سياق متصل، اتهم نشطاء موالون للحكومة عبر "فيسبوك"، الحوثيين بالوقوف وراء القصف، دون تعليق فوري من الحوثيين أو السلطات اليمنية.



وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.



ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات، حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول

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