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اليمن.. وفد أوروبي رفيع يصل عدن ويجري مباحثات مع الحكومة

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الثلاثاء، 26-10-2021 09:11 م

اليمن.. وفد أوروبي رفيع يصل عدن ويجري مباحثات مع الحكومة

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الوكيل الاخباري - وصل وفد أوروبي رفيع المستوى، الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، وأجرى مباحثات مع الحكومة الشرعية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عبر بيان مقتضب، إن السفراء الذين وصلوا عدن هم "نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون لاليس، إضافة إلى ‎السفير الفرنسي إلى اليمن جان ماري صفا، والسفير الألماني هيوبرت ياجر والسفير الهولندي ‎بيتر ديريك هوف، والمبعوث السويدي بيتر سمنبي".

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