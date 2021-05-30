الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري

هيئة تنشيط السياحة : قرار مرتقب حول اعفاء الفنادق من الرسوم للعام الحالي

اتّحاد الكتّاب يحتفي بعيد الاستقلال

بايدن يعد بألا يدع موسكو "تنتهك" حقوق الإنسان

مستشفى الجامعة الأردنية يطلق دليل المراجع والزائر الإلكتروني

مصر: استمرار فتح معبر رفح استثنائيا لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات

جامعة مؤتة: ورشة تدريبية في بطولة السومو روبوت الوطنية

الضمان يعلن عن اعفاءات وتسهيلات وتقسيط مبالغ مالية

شرطي من الاحتلال الاسرائيلي يدهس طفلا مقدسيا

البلقاء: جلسة حوارية بمناسبة يوم الاستقلال ومئوية الدولة

الملك: ضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم

الأحد، 30-05-2021 08:51 م

اليمن.. وفد يغادر إلى الرياض لاستكمال ' اتفاق الرياض'

يمن
توضيحية


الوكيل الإخباري - غادر الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة وجهتها الأخيرة لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" .

اضافة اعلان

وقال مصدر في مطار عدن الدولي، في تصريحات صحافية ، إن "طائرة سعودية خاصة نقلت وفد "الانتقالي" الجنوبي برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ناصر الخبجي".


ووفقا لمصدر حكومي يمني، فإنه "من المقرر انطلاق الاجتماعات بين وفدي الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستركز على تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، إضافة إلى ما يتعلق بتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن في محافظات لحج وأبين وشبوة".


ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، في السعودية "اتفاق الرياض" وهو اتفاق مصالحة جاء بوساطه سعودية لتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

 

وجرى التوقيع على الاتفاق برعاية ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
065976

هاشتاغ انفلات مشاهير السعودية يتصدر تويتر

000_98A336

حادث جديد لقطار في مصر

60b3b6d24c59b75a8c138480

قطر وتونس تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

ن

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم مطلوبين في صراع دارفور

asabnews_2021-03-31_18-56-24_905495

السيسي : القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتماماتنا

بايدن

بايدن يعد بألا يدع موسكو "تنتهك" حقوق الإنسان

أخبار متعلقة
1856912

بريطانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية

952242

وزير الخارجية التركي يتوجه اليوم إلى الرياض