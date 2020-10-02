اليمن يستعد لافتتاح منفذه الحدودي الثاني مع السعودية

الوكيل الاخباري - كشفت مصادر يمنية رسمية، يوم الخميس، عن استعداد الحكومة لإعادة افتتاح منفذ البقع البري‭‭‭ ‬‬‬الحدودي مع السعودية خلال الأيام القادمة.

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ونقل موقع "المشهد اليمني"، عن المصادر قولها إنه "سيتم افتتاح منفذ البقع بمحافظة صعدة، الحدودي مع المملكة، بأقرب وقت للتخفيف من المعاناة وطول المسافات التي يقطعها المسافرين عبر منفذ الوديعة".



وأشارت المصادر إلى أنه تم استكمال تجهيز المنفذ بكافة المتطلبات بما فيها التقنية العالية، من قبل "البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في اليمن"، خلال الأيام القليلة الماضية.

المصدر - روسيا اليوم



