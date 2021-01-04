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الإثنين، 04-01-2021 07:42 ص

أعقبهما إطلاق نار

اليمن يشهد انفجارين متتاليين صباح اليوم

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلامية وقوع انفجارين متتاليين اليوم الاثنين أعقبهما إطلاق نار كثيف قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة في اليمن، وذلك بعد عودة اللجنة إلى مقرها بساعات.

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ولفتت المصادر ، إلى أن الهجوم حصل بقذيفتي "هاون"، سقطت إحداها داخل مقر التحالف، فيما سقطت الأخرى في منطقة البندر بالقرب من منازل المواطنين.
وكانت اللجنة قد انسحبت إلى عدن مساء أمس عقب انفجار قرب المقر.


المصدر : روسيا اليوم

 

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