اليمن يشهد انفجارين متتاليين صباح اليوم

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلامية وقوع انفجارين متتاليين اليوم الاثنين أعقبهما إطلاق نار كثيف قرب موقع اللجنة السعودية بثانوية شقرة في اليمن، وذلك بعد عودة اللجنة إلى مقرها بساعات.

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ولفتت المصادر ، إلى أن الهجوم حصل بقذيفتي "هاون"، سقطت إحداها داخل مقر التحالف، فيما سقطت الأخرى في منطقة البندر بالقرب من منازل المواطنين.

وكانت اللجنة قد انسحبت إلى عدن مساء أمس عقب انفجار قرب المقر.



المصدر : روسيا اليوم

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