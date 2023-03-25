السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية مادبا تباشر بتشجير المقابر

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

20 ركعة و 36 ركعة ... الافتاء توضح حول عدد ركعات صلاة التراويح

شاهد تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

المؤبد لشخص قتل شرطيا أثناء الوظيفة في عمّان

الأمم المتحدة: اختتام مؤتمر المياه بمشاركة 10 آلاف شخص

النفط يحقق مكاسب أسبوعية رغم المخاوف من أزمات البنوك

ارتفاع عدد قتلى الضربة الدامية بسوريا.. وبايدن يتوعد طهران

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

ارتفاع أسعار خضار في السوق المركزي اليوم

السبت، 25-03-2023 02:04 م

اليمن يوجه نداء عاجلا لإغاثة آلاف المتضررين جراء السيول

641ec1cd42360471fe0ef14d


الوكيل الإخباري- وجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، نداء عاجلا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتدخل لإغاثة المتضررين جراء السيول.

اضافة اعلان

 

وتواصلت الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية جراء السيول التي جرفت مخيمات النازحين والمزارع.

وقالت الوحدة في بيان إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، التي تشهدها المحافظة، أدت إلى تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة، موضحا أن التقارير الأولية تشير إلى أن أعداد الأسر النازحة المتضررة بلغت 9012 أسرة، تضررت منها 273 أسرة بشكل كلي، و8847 أسرة كانت أضرارها جزئية.

ووجهت نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة التدخل لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومواد غذائية وإيوائية.

من جهة أخرى، تتوقع الأرصاد الجوية اليمنية، استمرار هطول الأمطار اليوم السبت، في عدة محافظات يمنية، محذرة المواطنين من التواجد في الأودية ومجاري السيول.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_1666159696-1000x600

الفلك الدولي ينشر صور لكويكب يقارب الأرض مساء اليوم ​-شاهد

image

جنبلاط يدعو لحماية الأردن من مخططات إسرائيل

63e607e74c59b7103a14a87e

زلزال جديد بقوة 4.5 درجة يضرب كهرمان مرعش التركية

الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: اختتام مؤتمر المياه بمشاركة 10 آلاف شخص

32

ارتفاع عدد قتلى الضربة الدامية بسوريا.. وبايدن يتوعد طهران

main_image641eaa3f25405

هزة أرضية تضرب تونس

أخبار متعلقة
ظ

مجلس الأمن يجتمع بشأن اليمن اليوم

ةة

قتلى وجرحى بمواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين في اليمن